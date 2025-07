Nick Kyrgios si converte. L'australiano, negli ultimi mesi noto soprattutto per i tanti attacchi a Jannik Sinner per il caso Clostebol, a Wimbledon 2025 strizza l'occhio all'azzurro con qualche complimento. Il tennista, non impegnato a Wimbledon, è tornato in particolare a far discutere per un'opinione sulle future carriere del numero uno al mondo e di Carlos Alcaraz, attuale numero 2 del ranking, nel corso di un'intervista con il coach Patrick Muratoglou nel podcast Uts. "Chi avrà una carriera migliore tra Alcaraz e Sinner? Ti dico la mia. Dico Sinner, perché Alcaraz ama le ragazze".

L'australiano ha poi aggiunto, con un sorriso: "Carlos potrebbe distrarsi, potrebbe fare troppe feste. Questo è il suo unico problema, mentre Sinner sarà più concentrato, credo". "Sinner è più costante in generale", il giudizio di Mouratoglu.