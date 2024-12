La battaglia di Nick Kyrgios contro Jannik Sinner non si ferma. Il tennista australiano ha ormai intrapreso una crociata personale contro quei giocatori accusati di doping, riservando attenzioni particolari all'azzurro numero 1 del mondo.

Anche oggi, Kyrgios si è messo in evidenza sui social con una serie di post e di risposte in conversazioni che coinvolgono utenti sempre critici verso l'azzurro. Kyrgios, che dovrebbe tornare in campo nel 2025 dopo un periodo di inattività, ha commentato su X il post di un tifoso che ironicamente si augurava che Clostebol e trimetazidina, ovvero le sostanze a cui sono risultati positivi Sinner e Iga Swiatek, diventassero legali per tutti gli atleti, così da garantire lealtà ed equità nella competizione.

No thanks. How about we just don’t have people cheating - and can look at themselves in the mirror and sleep knowing they’ve accomplished things without no bullshit 😭