'L'anima sociale e industriale dello sport', presentazione a Roma del libro di Vito Cozzoli

"Oggi abbiamo un diritto in più da vantare, il diritto allo sport che è entrato in Costituzione"

"Oggi abbiamo un diritto in più da vantare, il diritto allo sport che è entrato in Costituzione. Ma lo sport ha due anime, quella industriale come il business e i grandi eventi, quella sociale che fa crescere le comunità, la capacità di veicolare valori autentici e sani". Sono le parole di Vito Cozzoli, ad di Autostrade dello Stato e già presidente e ad di Sport e Salute, nel corso della presentazione del proprio libro "L'anima sociale e industriale dello sport" nella sede della Luiss Guido Carli a Roma, insieme a Vittoria Gozzi, presidente di WyLab, Marco Tardelli, campione del mondo 1982, e Marco Vaillati, fondatore di Calciosociale.

"Lo sport può fare la differenza nella crescita del nostro Paese ed è il miglior investimento per il futuro", ha aggiunto Cozzoli parlando del libro che intreccia visione, valori e storie per raccontare il potere trasformativo dello sport e il suo duplice volto: quello industriale, motore di innovazione e crescita economica, e quello sociale, che contribuisce alla creazione di comunità sane. Lo sport inteso non solo come attività fisica o intrattenimento, ma come diritto universale, farmaco per il corpo e per lo spirito, investimento per il futuro dei giovani e per il benessere dei meno giovani, ma anche volano economico, dalle competizioni locali che animano i piccoli centri fino agli eventi di respiro internazionale.

"Lo sport è un valore nella formazione dell'individuo", ha sottolineato Paolo Boccardelli, rettore Luiss Guido Carli. "Abbiamo bisogno di sport sociale che garantisca ai ragazzi la possibilità di fare sport. Bisogna che le società tornino ad occuparsi molto di più dei vivai. Noi avevamo gli oratori che ci davano la possibilità di giocare e divertirci; bisognerebbe ritrovare questi posti", ha sottolineato l'ex campione del mondo Marco Tardelli. Interessante e molto apprezzato anche l'intervento di Giuliano Amato, ex presidente del Consiglio. "Lo sport è importante per i giovani contro la solitudine digitale e del coltello, entrambe terribili", ha detto, sottolineando come si debba dare maggiore attenzione ai più anziani. "Sport e Salute riprenda il progetto anziani, è importante per noi e per il paese".