Infortunio per Lautaro Martinez. L'attaccante argentino, convocato da Scaloni per le due partite di qualificazione al Mondiale 2026 contro Uruguay e Brasile, ha accusato un problema fisico durante il ritiro della sua Nazionale e farà ritorno a Milano per sottoporsi agli esami di rito e iniziare l'iter riabilitativo.

L'Inter spera di smentire la prima diagnosi della Seleccion, che in una nota ufficiale ha parlato di lesione muscolare: "L'attaccante Lautaro Martinez sarà assente dalla squadra per il doppio appuntamento di marzo a causa di una lesione muscolare del bicipite femorale sinistro".

#SelecciónMayor El delantero Lautaro Martínez será baja de la convocatoria para este doble fecha de marzo por una lesión muscular en isquiotibiales miembro inferior izquierdo. pic.twitter.com/B7DBfx0doS — 🇦🇷 Selección Argentina (@Argentina) March 19, 2025

Per Lautaro si tratta del secondo infortunio muscolare nel giro di un mese, visto che era stato costretto a rimanere ai box contro il Feyenoord in Champions League dopo aver accusato un affaticamento muscolare nella partita di campionato contro il Monza.

Lautaro Martinez, quando torna e quante partite salta

Gli esami chiariranno meglio i tempi di recupero di Lautaro. Se fosse confermata la lesione muscolare, l'argentino rimarrebbe fuori dai campi per almeno 10 giorni, in caso di lesione di primo grado, fino a un massimo di un mese. Martinez salterà sicuramente quindi il match contro l'Udinese, in programma alla ripresa del campionato domenica 30 marzo, ed è in dubbio anche per l'andata del derby contro il Milan, valido per le semifinali di Coppa Italia, del 2 aprile.

L'Inter spera di ritrovarlo per la il match del Tardino contro il Parma del 5, ma soprattutto per l'andata dei quarti di finale di Champions League, in calendario l'8 aprile in trasferta contro il Bayern Monaco.