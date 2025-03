Terremoto in casa Red Bull? Le prime due gare della nuova stagione di Formula 1 hanno dato indicazioni chiare. Al netto di una macchina che non sembra al livello di quella degli scorsi anni, Max Verstappen si sta confermando pilota di assoluto livello, come confermato dalla rimonta messa a segno a Shanghai, dove l'olandese è riuscito a chiudere al quarto posto superando, negli ultimi giri, Charles Leclerc. Diversa, opposta anzi, la situazione di Liam Lawson.

Il pilota neozelandese è stato scelto dal team principal Horner per sostituire Sergio Perez, dopo un lungo casting che ha riguardato anche Yuki Tsunoda. Lawson però ha deluso le aspettative, mostrandosi disastroso in qualifica e incapace di reagire in gara. Se il sabato infatti Liam non ha mai superato il Q1, anche alla domenica ha mostrato evidenti limiti tecnici e caratteriali, non riuscendo a portare a casa nemmeno un punto nei primi due Gp dell'anno.

A Melbourne Lawson ha chiuso 15esimo, posizione poi confermata anche in Cina. Le tante critiche arrivate da tifosi e appassionati stanno spingendo la scuderia austriaca a una riflessione approfondita. Sebbene due gare non siano abbastanza per giudicare un pilota, la lotta per il Mondiale, sia quello Piloti che quello Costruttori, sarà agguerrita e la Red Bull non può permettersi di perdere punti ampiamente alla portata. Ecco perché Horner starebbe pensando di scambiare Lawson con Yuki Tsunoda, pilota della Racing Bulls, il team satellite.

Sebbene non abbia ancora conquistato punti, il giapponese è in crescita da anni e anche nella nuova stagione si è mostrato veloce in qualifica e affidabile in gara, mostrando di aver migliorato quei limiti caratteriali da sempre il suo punto debole. Possibile, in ogni caso, che a Lawson venga data un'altra, forse l'ultima, opportunità in Giappone, Gp in programma il prossimo 6 aprile.