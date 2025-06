"La S.S. Lazio ringrazia Marco Baroni per la professionalità e l’impegno dimostrati alla guida della prima squadra. La società augura al tecnico le migliori fortune professionali. Grazie Mister". Con questa nota, la Lazio ha comunicato sul proprio sito web la fine del rapporto con il tecnico Marco Baroni. In mattinata, il direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani aveva anticipato in esclusiva all'Adnkronos che Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore del club capitolino.

La Lazio ha ringraziato Baroni per la stagione appena conclusa anche con un video sui social.