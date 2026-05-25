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Lazio, avviati contatti con Gattuso: l'ex ct è la prima scelta di Lotito per il dopo Sarri

Il presidente biancoceleste punta sull'ex commissario tecnico della Nazionale, Sarri verso l'Atalanta

Rino Gattuso - Ftg
Rino Gattuso - Ftg
25 maggio 2026 | 12.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo la chiusura della stagione con la vittoria della Lazio all'Olimpico con il Pisa, si profila la fine della storia tra Maurizio Sarri e il club di Claudio Lotito. Il tecnico sarebbe pronto ad accettare l’offerta dell’Atalanta, e il presidente si è già mosso per il suo sostituto. Negli ultimi giorni, a quanto apprende l'Adnkronos, c’è stato un contatto con Rino Gattuso, molto apprezzato dal presidente biancoceleste per la sua personalità e con tanta voglia di tornare in panchina dopo la parentesi con la Nazionale italiana.

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La Lazio quindi punta sull'ex ct che ascolterà la prima offerta dei biancocelesti. La Lazio deve prima risolvere il futuro di Maurizio Sarri che ha un contratto sino al 2027 ma è molto probabile che la situzione si sbloccherà con un incontro tra le parti. Restano al momento sullo sfondo altre ipotesi come Palladino, Pisacane e Conceicao.

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Rino Gattuso Gattuso Lazio allenatore Lazio Maurizio Sarri
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