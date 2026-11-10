Lazio e Milan si candidano per la Champions League, Juventus e Napoli si allontanano

Dopo 11 giornate dall’inizio del campionato, in testa alla classifica di Serie A c’è la Lazio di Gennaro Gattuso che, con 9 vittorie, 2 pareggi e zero sconfitte, guarda tutti dall’alto in solitaria. Se la strada verso un ipotetico tricolore resta ancora lunga e tortuosa, a quota 12,00, è ormai impossibile non parlare di Lazio come forte candidata per uno dei 4 posti che condurranno in Champions League nella prossima stagione: un traguardo inimmaginabile a inizio campionato. Dopo il pareggio con il Napoli al Maradona, i biancocelesti hanno fatto un ulteriore balzo in avanti nelle gerarchie degli esperti Sisal, che li danno tra le prime 4 in classifica a 1,65, dietro solo a Inter, Roma e Como. La vittoria sul Genoa, la seconda consecutiva dopo il derby con l’Inter, ha rilanciato anche le ambizioni europee del Milan, ora quarto in classifica: secondo gli esperti Sisal, i rossoneri possono centrare il traguardo Champions, proposto a 1,70. Nonostante la sconfitta con l’Inter dello scorso turno, il Como resta una delle principali candidate a finire tra le prime 4 e l’ipotesi di giocare in Champions per il secondo anno consecutivo è a 1,55. Nessun problema per la Roma, la squadra di Gasperini si conferma favoritissima a 1,08.

Si allontanano invece dall’obiettivo Juventus e Napoli, rispettivamente a sei e nove punti dal quarto posto. Un ritardo che si riflette anche nei pronostici degli esperti Sisal che danno il ritorno in Champions League della Juventus a 3,50. Ancora peggio la squadra di Allegri: dopo il pareggio casalingo contro la Lazio i partenopei vedono l’obiettivo Champions sempre più lontano, a 7,50.

Lo scudetto si profila come una lotta a due secondo gli esperti Sisal, con l’Inter che resta la squadra più accreditata alla vittoria, a 1,57 e la Roma che si candida come unica antagonista, anche se la distanza resta ampia, con l’ipotesi di un tricolore giallorosso che sale a 5,00. Dietro le due contendenti principali, seguono con grande distacco il Como, a 10,00, la Lazio a 12,00 e il Milan a 14,00