La Lazio avanza ai quarti di finale di Coppa Italia. I biancocelesti battono 3-1 il Napoli all'Olimpicco grazie alla tripletta di Noslin, in gol al 32', al 41' e al 50'. Per gli azzurri momentaneo 1-1 di Simeone al 36'. I capitolini aspettano ai quarti di finale la vincente di Inter-Udinese, in campo il 19 dicembre alle ore 21 allo stadio 'Meazza' di Milano.

La partita

Parte meglio la squadra di casa che si rende pericolosa dopo 6 minuti, cross di Pedro per Tchaouna che può colpire di testa indisturbato ma la sua conclusione non inquadra la porta. Al 10' ancora Pedro che cerca Tchaouna ma la verticalizzazione dell'ex Barcellona è troppo lunga. Al 13' contropiede degli azzurri ma Ngonge vanifica l'occasione controllando male il pallone in area di rigore. Al 16' tentativo di Rovella dal limite dell'area: palla sul fondo. Un minuto dopo accelerazione di Neres che entra in area e ci prova in diagonale, conclusione respinta dalla difesa di casa. Al 21' rigore in favore della squadra di casa: Caprile atterra Pedro dopo una bellissima azione di contropiede dei biancocelesti. Dagli 11 metri Zaccagni si fa parare il tiro dal portiere azzurro. Al 25' Zaccagni semina il panico sulla sinistra, la palla arriva a Dele Bashiru che calcia di prima intenzione ma la sua conclusione è imprecisa. Un minuto dopo il primo ammonito del match: è Rafa Marin per un fallo su Noslin.

Nell'ultimo quarto d'ora della prima frazione si accende l'incontro. Al 32' passa in vantaggio la squadra di casa. Dagli sviluppi di un calcio d'angolo, Gigot rimette in mezzo di testa e trova Noslin tutto solo in area di rigore per il gol dell'1-0. Dopo quattro minuti gli ospiti riportano in equilibrio la partita. Neres recupera un pallone in pressione, entra in area e calcia, Mandas respinge corto e in scivolata Simeone batte sul tempo Patric per il pari del Napoli. Al 41' biancocelesti di nuovo in vantaggio: Zaccagni va via sulla sinistra, mette in mezzo per Pedro che tocca di tacco per Noslin, finta per eludere la difesa del napoli e poi piattone che batte Caprile. Al 43' Napoli vicino al pareggio, ancora Neres da sinistra che mette in mezzo per Simeone, l'argentino calcia di prima intenzione e grande riflesso di Mandas che respinge.

Al 5' della ripresa Noslin va a segno per la terza volta. Ancora una volta Zaccagni è devastante da sinistra, palla sul secondo palo, altro colpo di testa dell'ex Verona, deviazione di Juan Jesus e palla in rete per il 3-1. Al 12' il primo ammonito tra i ragazzi di Baroni: Zaccagni protesta troppo vivacemente con Pairetto che lo punisce con un cartellino giallo. Al quarto d'ora ospiti pericolosi con Neres che trova Simeone in area di rigore ma il colpo di testa del 'Cholito' finisce alto. Subito dopo Baroni opta per un doppio cambio: escono Pedro e Zaccagni, entrano Guendouzi e Isaksen.

Al 19' il neo entrato Isaksen sfonda a sinistra e mette in mezzo per l'inserimento di Tchaouna che non arriva sul pallone. Al 22' Gilmour ci prova dalla distanza ma la conclusione è abbondantemente fuori. Al 27' triplo cambio per Conte: escono Ngonge, Zerbin e Folorunsho, entrano Politano, Di Lorenzo e McTominay. Nella Lazio c'è spazio per Castrovilli al posto di Dele Bashiru. Alla mezz'ora ripartenza dei biancocelesti conclusa da Tchaouna, Caprile devia in angolo. Poco dopo ci prova McTominay dalla distanza, palla alta sopra la traversa. Al 33' arriva il momento di Lukaku, fuori Simeone.

Al 35' cartellino giallo a Hysaj per proteste e poco dopo è Neres a prendersi l'ammonizione per un fallo su Isaksen. Al 38' proprio il danese va al tiro su invito di Castrovilli e la sua conclusione manca la porta per un soffio. Al 40' ultimo cambio per gli ospiti con Lobotka per Raspadori. Al 43' grande uscita di Mandas su Neres che salva i suoi. Nel recupero c'è tempo per la sostituzione dell'eroe della serata Noslin, al suo posto Marusic. Sipario.