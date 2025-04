Punti pesanti in palio all'Olimpico. Oggi, lunedì 28 aprile, la Lazio ospita il Parma nel monday night del 34esimo turno di Serie A. I biancocelesti, al momento settimi in classifica a -3 dal quarto posto della Juve, proveranno l'aggancio alla zona Champions. La squadra di Chivu, sestultima con 31 punti, tenterà invece uno scatto che potrebbe rivelarsi decisivo in ottica salvezza.

Lazio-Parma, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Lazio-Parma, in campo alle 20.45:

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

Parma (3-5-2): Suzuki; Balogh, Leoni, Valenti; Delprato, Hernani, Keita, Sohm, Valeri; Bonny, Pellegrino. All. Chivu.

Lazio-Parma, dove vederla

Lazio-Parma sarà visibile su Dazn, ma anche su Sky ai canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252) e Sky Sport 4K (213). Match disponibile anche in streaming su Dazn, Sky Go e Now.