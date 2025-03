Dopo il clamoroso ko contro il Bologna (5-0 al Dall'Ara), la Lazio torna in campo per reagire. Oggi, lunedì 31 marzo, la squadra di Baroni ospita il Torino all'Olimpico, nel monday night della 30esima giornata di Serie A. Gli uomini di Vanoli sono reduci dal successo per 1-0 contro l'Empoli dell'ultimo turno.

Lazio-Torino, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni della sfida tra Lazio e Torino, in campo stasera alle 20.45:

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin. All. Baroni.

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Ricci; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. All. Vanoli.

Lazio-Torino, dove vederla

La partita di Serie A tra Lazio e Torino sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn, con collegamento a partire dalle 20.30. La sfida sarà disponibile anche in streaming sull'app di Dazn.