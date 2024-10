Ventiduesima stagione per il padre, prima per il figlio: sono scesi in campo con la maglia dei Los Angeles Lakers

Mai prima d'ora un padre e un figlio avevano giocato insieme una partita dell'Nba, ma stanotte è successo: nel match contro i Minnesota Timberwolves, LeBron James e suo figlio Bronny sono scesi in campo insieme con la maglia dei Los Angeles Lakers.

Lakers History.

NBA History.

— Los Angeles Lakers (@Lakers) October 23, 2024

Le telecamere hanno ripreso il momento in cui la coppia sta per scendere in campo. "Sei pronto?", chiede il padre al figlio. "Gioca e basta, non preoccuparti, - è il consiglio di LeBron - vai là fuori e dacci dentro". In tribuna a guardare l'evento storico anche la loro famiglia: Savannah, moglie di LeBron e mamma di Bronny, insieme agli altri due figli della coppia Bryce e Zhuri.

"You ready? Just play care free... go out and play hard."



— NBA (@NBA) October 23, 2024

Per Bronny, 20 anni, è stato il debutto in Nba: in campo è rimasto per tre minuti e si è scambiato un paio di volte la palla con il padre, che invece è alla ventiduesima stagione in Nba. Nonostante siano la prima coppia padre-figlio a giocare contemporaneamente in Nba sono la quarta coppia in generale nel mondo dello sport professionistico americano. Tra le più famose c'è quella composta da Ken Sr. e Ken Jr. Griffey, che hanno giocato invece nel baseball MLB: i due hanno assistito al match degli James e si sono scattati una foto storica tutti insieme.