LeBron James 'babysitter' in Nba. Il cestista americano, appena trasferitosi ai Philadelphia 76ers, è stato protagonista di una scena mai vista a bordo campo. Durante la prima uscita della sua squadra, LeBron ha infatti preso in braccio e cullato la figlia di Tyrese Maxey, di nome Marvel, tenendola per un po' mentre il compagno di squadra si preparava.

UNCLE BRON ON BABYSITTING DUTY LeBron holding Maxey's daughter during the @sixers scrimmage was too cute! (via: erick_soto24/IG) https://t.co/eKDpChkjBO — NBA (@NBA) October 4, 2026

Il tutto è stato ripreso dagli spettatori presenti sulle tribune e il video è diventato virale. A postarlo è stato lo stesso LeBron, che ha condiviso le immagini nelle proprie storie Instagram e scrivendo: "Zio Bron in servizio come babysitter".