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James gioca con una bambina: LeBron versione 'babysitter' in Nba - Video

Il cestista americano ha appena lasciato i Lakers per trasferirsi ai Philadelphia 76ers

LeBron James con la figlia di Maxey - X
LeBron James con la figlia di Maxey - X
05 ottobre 2026 | 11.41
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

LeBron James 'babysitter' in Nba. Il cestista americano, appena trasferitosi ai Philadelphia 76ers, è stato protagonista di una scena mai vista a bordo campo. Durante la prima uscita della sua squadra, LeBron ha infatti preso in braccio e cullato la figlia di Tyrese Maxey, di nome Marvel, tenendola per un po' mentre il compagno di squadra si preparava.

Il tutto è stato ripreso dagli spettatori presenti sulle tribune e il video è diventato virale. A postarlo è stato lo stesso LeBron, che ha condiviso le immagini nelle proprie storie Instagram e scrivendo: "Zio Bron in servizio come babysitter".

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