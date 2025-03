Dopo tre sconfitte di fila il Milan ritrova la vittoria oggi 8 marzo. I rossoneri si impongono 3-2 in rimonta sul campo del Lecce e salvano la panchina di Conceicao. Al doppio vantaggio giallorosso firmato dalla doppietta di Krstovic al 7' e al 59', rispondono l'autorete di Gallo al 68' e la doppietta di Pulisic, a segno al 73' su rigore e all'81'. In classifica il Milan scavalca momentaneamente la Roma, impegnata domani a Empoli, all'ottavo posto con 44 punti, uno in più dei giallorossi, mentre i salentini rimangono fermi a quota 25 in sedicesima posizione.

La partita

Il primo brivido del match arriva dopo nemmeno un minuto con Theo che va via sulla sinistra, mette un pallone in mezzo per Gimenez che deve solo spingere in rete, ma il gol è annullato, con l'aiuto del Var, per posizione di fuorigioco del messicano. Al 7' invece va in vantaggio la squadra di casa. Azione tutta in verticale dei padroni di casa con Krstovic che attacca bene la profondità e poi batte Sportiello per il vantaggio giallorosso. Al 9' la reazione degli ospiti con un tiro da fuori area di Musah respinto da Falcone. Al quarto d'ora altro gol annullato dal Var ai rossoneri. Calcio di punizione di Theo dalla sinistra Gabbia taglia sul primo palo e mette dentro ma la posizione del difensore è di fuorigioco.

Al 21' salentini a un passo dal raddoppio: Krstovic semina il panico all'interno dell'area avversaria, salta Sportiello e calcia ma la conclusione termina contro il palo. Alla mezz'ora gran palla di Reijnders per Gimenez ma il messicano sbaglia il controllo e Falcone salva. Al 33' ci prova ancora il Milan con Pulisic che taglia verso sinistra e poi incrocia la conclusione, ancora Falcone respinge. Al 40' cross di Pulisic per il colpo di testa di Gimenez, la conclusione però è troppo centrale e Falcone para. Un minuto dopo il messicano ci prova di tacco su cross di Musah, ancora il portiere di casa a dire di no. Nel recupero Doveri ammonisce Conceicao per proteste.

Si riparte nella ripresa con Leao al posto di Jimenez. All'8' ospiti vicinissimi al pareggio con Gimenez, il messicano lotta in area, cade, si rialza e calcia, la palla finisce sul palo. Al 10' cross morbido di Leao per Musah che colpisce di testa sbilanciato all'indietro e palla che si spegne sul fondo. All'11 primo cambio per Giampaolo: esce Berisha, entra Pierret. Al 14 il raddoppio dei padroni di casa ancora con Krstovic. Bellissima azione in transizione del Lecce con palla in area per il centravanti montenegrino che incrocia il tiro e batte nuovamente Sportiello.

Al 17' doppio cambio rossonero, fuori Gimenez e Bondo, dentro Abraham e Joao Felix. Al 23' il Milan accorcia le distanze grazie a un autogol. Leao va a sinistra e crossa in mezzo un pallone teso, Joao Felix sbuccia la conclusione, la palla finisce contro i piedi di Gallo che sfortunatamente devia nella propria porta. Al 28' arriva il pareggio grazie a un rigore concesso per un fallo in area di Baschirotto su Pulisic. Lo stesso ex Chelsea si incarica del tiro e va a segno superando Falcone. Giampaolo corre ai ripari con un doppio cambio: entrano Ramadani e Veiga, escono Pierotti e Helgason.

Al 36' il Milan completa la rimonta, gran giocata di Leao sulla sinistra e palla morbida sul secondo palo, irrompe Pulisic che segna la sua doppietta e fa 3-2. Al 38' doppio cambio per i padroni di casa, Rebic e Banda prendono il posto di Coulibaly e Morente. Al 43' giallo per Abraham per una trattenuta su Baschirotto. Al 46' ammonito Krstovic per un fallo su Leao lanciato verso la porta. Nel recupero il Milan gestisce senza particolari patemi i risultato e torna alla vittoria.