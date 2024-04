Lecce e Roma pareggiano 0-0 oggi nel match tutto giallorosso della 30esima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Il pareggio consente ai salentini di salire a 29 punti e di mantenere un minimo margine sulla zona retrocessione. La Roma allenata da De Rossi ha 52 punti e scivola a -5 dal quarto posto occupato dal Bologna a quota 57.

La partita

Il match si infiamma subito e ad accendere la miccia è la Roma, che parte con Dybala in panchina. Al 6' Bove trova la deviazione di testa, Falcone salva. Dall'altra parte, colpo di testa di Pongracic e tocca a Svilar intervenire. All'11' si accende Baldanzi, conclusione fuori di centimetri. Al 21' entra in scena Piccoli, destinato a diventare protagonista del match. L'attaccante controlla e si gira, mira sbagliata. Al 28' Gallo non finalizza la ripartenza dei padroni di casa, al 31' è ancora Piccoli a concludere: palla alta. La punta ha altre 2 chance a disposizione al 40' e al 42'. Prima Svilar si oppone alla conclusione potente, poi l'attaccante spedisce oltre la traversa. Prima del riposo, in pieno recupero, la Roma si fa viva: Angelino spara su punizione, palo scheggiato.

La ripresa si apre con un brivido nell'area salentina. Blin e Falcone fermano Zalewski, l'arbitro Marcenaro lascia correre e il Var conferma la correttezza della decisione del fischietto. La Roma prova a prendere l'iniziativa ma al 68' concede spazi che il Lecce sfrutta per creare una chance colossale. Krstovic offre a Dorgu un pallone da spingere in rete, la conclusione sgangherata grazia i capitolini. Al 71' è la Roma a sprecare un'occasione enorme. El Shaarawy di tacco innesca Aouar che si presenta davanti a Falcone e si fa repingere il tiro.

Nel finale, entrambe le squadre provano a vincere. De Rossi getta nella mischia anche Dybala ma è il Lecce a sfiorare il bersaglio grosso. All'85' Banda cerca il jolly dal limite dell'area, Svilar è attento e devia. All'86' chance per Sansone: mira imprecisa. Ultimo brivido al 94': Oudin scheggia la traversa, finisce 0-0.