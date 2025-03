I giallorossi volano al Via del Mare per la 30esima giornata di Serie A

Torna in campo la Roma. Dopo la pausa per le Nazionali, i giallorossi affrontano oggi, sabato 29 marzo, il Lecce in trasferta nella 30esima giornata di Serie A. Al Via del Mare Ranieri vuole dare continuità alla striscia di vittorie consecutive e cerca punti preziosi per la propria rincorsa Champions, con il quarto posto ora distante soltanto quattro punti. I salentini di Giampaolo invece vogliono alimentare le proprie speranze salvezza.

Lecce-Roma, orario e probabili formazioni

La sfida tra Lecce e Roma è in programma oggi, sabato 29 marzo, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Lecce (4-3-3): Falcone, Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Berisha, Helgason; Pierotti, Krstovic, Morente. All. Giampaolo

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri

Lecce-Roma, dove vederla in tv

Lecce-Roma sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma anche su Dazn. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW o sulla piattaforma Dazn.