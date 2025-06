Dopo il circuito di Spielberg e il terzo posto di Charles Leclerc nel Gran Premio d’Austria, molti appassionati di Formula 1 si chiedono in cosa consiste il 'Lift and coast' che il team Ferrari ha chiesto più volte durante la gara al suo pilota, nei messaggi radio.

Letteralmente i italiano significa 'sollevare e costeggiare' e si tratta di una tecnica di guida volta a preservare freni, carburante e gomme sulle curve. Consiste nell’alzare il piede dall’acceleratore in rettilineo qualche metro prima del punto di staccata ottimale, lasciando la vettura rallenti per inerzia per qualche metro, prima di intervenire spingendo sul pedale del freno e affrontare normalmente la curva. Un approccio che alza il tempo sul giro ma permette di ridurre lo stress su alcuni componenti meccanici in fasi meno concitate della gara.