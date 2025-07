Il Milan torna in campo nel precampionato. Oggi, sabato 26 luglio , i rossoneri affrontano (alle 13.30 ora italiana) il Liverpool nella seconda amichevole della tournée asiatica. Altro test di alto livello per la squadra di Massimiliano Allegri , che dopo il test con l' Arsenal se la vedrà con i campioni di Inghilterra di Arne Slot a Hong Kong.

Liverpool-Milan è visibile in esclusiva su Milan Tv , il canale tematico rossonero disponibile per i clienti Dazn e sul canale 230 di Sky per gli abbonati. La partita è disponibile anche in streaming sull'app di Dazn.