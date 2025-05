Locatelli presenta a Palermo il progetto 'Velaterapia' insieme alla Lega Navale

Venerdì 9 maggio, alle ore 11.00, al Marina Convention Center al Molo Trapezoidale e presso il pontile della Lega Navale a Palermo, il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli presenterà il progetto “Velaterapia” promosso dal Ministero e realizzato in collaborazione con la Lega Navale Italiana e la Federazione Italiana Vela. L’evento si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse dal Ministro Locatelli per il Tour Mediterraneo della Nave Amerigo Vespucci. Ad introdurre i lavori il Ministro Alessandra Locatelli. Dopo i saluti istituzionali, ai quali sono stati invitati i referenti della Regione e del Comune, ci saranno gli interventi, per la Marina Militare, dell’Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto, del Presidente nazionale della Lega Navale Italiana, l’Ammiraglio di Squadra Donato Marzano e di Andrea Stella, fondatore della onlus “Lo Spirito di Stella”.

Partecipano ai due panel: Simona Donati, Esperto nell’ambito degli Uffici del Ministro per le disabilità, Luciano Magnanelli, vicepresidente della LNI, Roberto Keller, direttore responsabile del Centro Regionale del Piemonte Disturbi Spettro Autistico in Età, Luca Sangiorgi, direttore della Struttura Complessa per le Malattie Rare Scheletriche Ospedale Rizzoli, Giuseppe Toro, presidente nazionale di AIL e presidente della Sezione di AIL Palermo-Trapani, Ludovico Pedullà, PhD Ricercatore Senior della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla, Antonio Costanza, il presidente Anffas Palermo, Giancarlo D’Errico, presidente Anffas Torino, Mario Barbuto, presidente Nazionale Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Sante Ghirardi, fondatore Marinando Ravenna Onlus, Cinzia Parisi, presidente ENS Palermo,

Carmelo Forastieri, atleta paralimpico e presidente Associazione Italiana Classe Hansa e consigliere della Lega Navale italiana di Palermo, Alberto Bilardo di Legacoop. Al termine i partecipanti all’evento si sposteranno al pontile della Lega Navale Italiana per l’attività dimostrativa con Hansa 303 e Azzurra 600. In fondo al pontile sarà ormeggiata la barca d’altura “Our Dream”, prima imbarcazione confiscata alla criminalità organizzata, intitolata a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e resa pienamente accessibile dalla Lega Navale Italiana alle persone con disabilità motoria.