Giornata di 'riposo' oggi per Luna Rossa che si giocherà tutto nelle regate 11 e 12 della finale della Louis Vuitton Cup in programma domani venerdì 4 ottobre.

Dopo l'ultima sfida di ieri, Ineos Britannia è infatti in vantaggio 6-4 e la barca italiana sarà costretta a vincere entrambi i match di domani per arrivare alle ultime regate in programma sabato 5 ottobre e cercare di portare a casa la qualificazione all'America's Cup.

"Britannia ha fatto una regata davvero perfetta. Noi torneremo più forti. Non siamo mai riusciti a prendere quel vantaggio che ci ha condizionati", ha detto ieri uno dei due timonieri di Luna Rossa, James Spithill, dopo il secondo ko di giornata.

Orario delle regate e dove vederle in tv

L'11esima regata inizia alle 14.10. In caso di vittoria di Luna Rossa, si disputerà anche il round 12, con partenza alle 15.15.

Si potranno seguire in chiaro su Italia 1 e Canale 20. Inoltre, sarà trasmessa da Sky Sport, canale 205. Disponibile anche la diretta streaming su Sky Go, NOW, Mediaset Infinity e sul canale Youtube di America's Cup.