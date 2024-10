Qual è il futuro di James Spithill in America's Cup dopo la sconfitta di Luna Rossa? "Credo di essere alla fine". Lo ha detto, intervistato da un cronista inglese a Barcellona, uno dei due timonieri di Luna Rossa, James Spithill, durante la diretta video alla fine della regata che ha consegnato la Louis Vuitton Cup a Ineos Britannia. "So che in Italia ci sono tanti velisti di talento, c'è una 'next generation' di velisti italiani molto forti, molto talentuosi e io sono felice di essere alla fine della linea".

Probabilmente Spithill si riferiva al "vivaio" che il team italiano sta coltivando, in primis Marco Gradoni, che a 20 anni non solo ha vinto la Coppa America Young ma ha al suo attivo quattro mondiali (tre sull'Optimist e uno sul 470 misto in coppia con Alessandra Dubbini) ma anche Ruggero Tita, doppio oro olimpico e varie volte campione mondiale sul Nacra 17 insieme a Caterina Banti. Secondo quanto si apprende Spithill avrebbe intenzione di formare un team italiano di SailGp, circuito di regate con i vecchi catamarani utilizzati nelle passate edizioni di Coppa America.