circle x black
Cerca nel sito
 

Lutto per Koeman, è morta la moglie Bartina

L'ex ct dell'Olanda annuncia la sua scomparsa sui social a 65 anni

Ronald Koeman - Ipa/Fotogramma
Ronald Koeman - Ipa/Fotogramma
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
16 settembre 2026 | 17.06
Alberto Tomasi
LETTURA: 3 minuti

Grave lutto per l'ex ct dell'Olanda Ronald Koeman: è morta la moglie Bartina, stroncata da un tumore al seno. A dare il triste annuncio lo stesso allenatore sui social. "Con profondo dolore, ma anche con grande orgoglio e amore, salutiamo la mia meravigliosa moglie, la nostra amatissima mamma e nonna", ha scritto Koeman a corredo di un tenero scatto in bianco e nero della coppia. Koeman e la moglie hanno trascorso 41 anni di vita insieme e hanno tre figli Debbie, Tim e Ronald Jr., quest’ultimo diventato a sua volta calciatore e portiere professionista.

Bartina Koeman, 65 anni, combatteva dal 2010 con un tumore al seno. Dopo i primi trattamenti, dalla chemioterapia alla radioterapia, il tumore era entrato in remissione, salvo poi ricomparire e raggiungere la spina dorsale. Negli ultimi mesi le condizioni di salute erano peggiorate.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
koeman ronald koeman morta la moglie di koeman tumore al seno
Vedi anche
News to go
Italiani e risparmio, cosa è successo nel 2026
Soteu 2026, tutte le novità: dal Canada 'associato' all'Articolo 4 europeo - Videonews
News to go
Svolta meteo sull'Italia
Manduria, vasto incendio distrugge 22 auto e colpisce un immobile - Video
Borsa, Benetti (Gam): "Attenzione a Fed, pressioni inflazione mantengono tassi più alti" - Video
"Livatino: il giudice e i suoi assassini", il trailer della fiction Rai diretta da Michele Placido
News to go
Modello 730, manca poco alla scadenza
"Simply Italian", Sharon Stone protagonista dello spot Ita Airways - Video
Buzzetti (Sid): "Vittoria di Zverev dimostra che il diabete non ferma la vita" - Video
News to go
Bonus sociale, cosa sapere
Scuola, l'immunologo: "Salute e concentrazione? Occhio a pasti e merenda nello zaino"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza