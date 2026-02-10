circle x black
"Non mi taglio i capelli se lo United non vince 5 partite", la scommessa virale del tifoso

Frank Illet da quasi un anno e mezzo aspetta 5 vittorie di fila dei red devils: sul campo del West Ham in palio 3 punti e un paio di forbici

L'evoluzione del tifoso...
10 febbraio 2026 | 16.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Non mi taglio i capelli finché il Manchester United non vince 5 partite di fila". Dopo 493 giorni, Frank Illet potrebbe centrare l'obiettivo. Il tifoso dei red devils è diventato un personaggio social, con oltre 1,3 milioni di follower su Instagram, grazie alla sua scommessa. Niente barbiere e niente macchinetta finché lo United non conquista 5 successi consecutivi. La condizione posta quasi un anno e mezzo fa si è rivelata sinora un semaforo rosso. I red devils, che stanno vivendo una lunga 'banter era' tra risultati deludenti e allenatori esonerati, non sono mai riusciti a inanellare la cinquina di 'W'. La chioma di Illet, quasi a zero alla fine del 2024, partita dopo partita è diventata letteralmente un cespuglio tra meme, video celebrativi, trovate pubblicitarie. Ora, il momento della svolta appare vicino, vicinissimo. Con l'arrivo di Michael Carrick in panchina, lo United ha preso il volo: una, due, tre, quattro vittorie di fila in Premier League, con la conquista di un sorprendente quarto posto provvisorio. Stasera si torna in campo, i diavoli rossi fanno visita al West Ham, che annaspa in terz'ultima posizione e non rappresenta - sulla carta - un avversario temibile. Scongiuri dovuti, per tifosi e barbieri.

