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Mancini elimina Inzaghi in Champions asiatica (e in contemporanea vince il campionato)

L'ex ct della Nazionale, oggi tecnico dell'Al Sadd, ha battuto agli ottavi l'Al Hilal

Roberto Mancini - Fotogramma/IPA
Roberto Mancini - Fotogramma/IPA
14 aprile 2026 | 10.28
Redazione Adnkronos
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Serata da sogno per Roberto Mancini. L'ex ct della Nazionale, tecnico dell'Al Sadd, ha vinto il derby italiano degli ottavi di finale della Champions League asiatica, superando a Gedda (in Arabia) l'Al Hilal di Simone Inzaghi. Per Mancini, successo per 4-2 ai rigori dopo il 3-3 maturato tra regolamentari e supplementari. Decisivi gli errori dal dischetto dei francesi Benzema e Bouabre. Nei quarti, il suo Al Sadd troverà ora i giapponesi del Vissel Kobe.

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Mancini, derby di Champions e... scudetto

Curiosità. Nella serata di ieri, Mancini si è portato contemporaneamente a casa lo scudetto del Qatar dopo che i rivali dello Shamal, 2° in classifica a -5 dalla squadra dell'ex ct azzurro, ha perso alla penultima giornata in casa contro il Qatar Sc. Svanite, dunque, le possibilità di rimonta. Mancini festeggia il 15° titolo vinto in carriera, in una serata da incorniciare.

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Roberto Mancini Simone Inzaghi Mancini Inzaghi Mancini
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