Manuel Bortuzzo ha conquistato la medaglia di bronzo nei 100 rana SB4. Con il tempo di 1'42"52 è arrivato terzo, dietro al greco Antonios Tsapatakis (argento con 1'36''16) e a Dmitrii Cherniaev (oro con 1'32"20).

"Emozioni indescrivibili. Ci speravo, non ho mai vinto niente: - ha detto Bortuzzo al microfono di Rai Sport - sono arrivato quinto e quarto agli Europei, quinto ai Mondiali. Terzo alle Paralimpiadi era quello che forse meno mi aspettavo ed è quello che meglio è riuscito. Il tempo pure è buono: di nuovo il mio migliore e nuovo record italiano. Non so cosa dire: è bellissimo".

E poi ancora: "Questa medaglia per me è come un oro, ha lo stesso valore. Era già tanto per me essere qua, prendere pure una medaglia... Se sono qui lo devo al mio allenatore, Francesco, che di sicuro è qui sugli spalti e starà piangendo. Ci sono state tante volte in cui ho rischiato di mollare perché con la testa non c’ero e lui mi ha sempre saputo riprendere. Grazie a lui, al gruppo sportivo delle Fiamme Oro, alla Nazionale italiana e alla mia famiglia”

Manuel Mateo Bortuzzo è BRONZO nei 100m rana maschili SB4!!!!! pic.twitter.com/vnhUMK1wQh — Comitato Italiano Paralimpico (@CIPnotizie) September 2, 2024

ll nuotatore venticinquenne, è stato al centro delle cronache nazionali per la terribile aggressione nella periferia di Roma che gli procurò una lesione spinale. Dopo una pausa dallo sport per ricominciare una vita diversa e dare priorità alla propria salute mentale (durante il quale ha partecipato a programmi televisivi e scritto due libri), è tornato in vasca nel 2022: Parigi 2024 è il suo debutto alle paralimpiadi.

Nella casa del Grande Fratello Vip ha conosciuto un atleta che è diventato suo grande amico, lo sciabolatore azzurro Aldo Montano. "E' quella persona - aveva raccontato a Olimpics.com - che mi ha fatto tornare ad avere quella grinta, quella voglia. Magari la voglia di tornare a nuotare e di essere un atleta già ce l’avevo, ma mi mancava la grinta di un campione che te la fa percepire". E oggi Montano è uno dei primi a commentare il bronzo vinto da Bortuzzo. "Fenomeno, nostro orgoglio", scrive su Instagram pubblicando gli ultimi secondi della finale.