Max Sirena: "America's Cup a Napoli? E' un anfiteatro, sarà bellissimo"

"Napoli? Bella città. Sapevamo della candidatura, mi è arrivato un messaggio alle 4 di notte di Dalton che lo avrebbero annunciato la mattina alle 11,30 ma mi sono svegliato alle 6 e già lo sapeva tutto il mondo...". Così Max Sirena skipper e team director di Luna Rossa nel corso de Il Velista dell'Anno parlando della prossima America's Cup 2027 a Napoli.

"Napoli non ha bisogno di presentazioni, l'Italia è uno dei paesi più belli e unici al mondo. Napoli è un anfiteatro e regatare davanti al molo Caracciolo sarà uno spettacolo. La città sarà all'altezza, poi starà a noi renderlo unico e far si che diventi una vetrina per l'Italia", ha aggiunto Sirena.