Lionel Messi torna a vestire la maglia dell’Argentina per l’ultima volta. Dopo aver annunciato il ritiro dalla Nazionale lo scorso 31 agosto, il fuoriclasse è stato inserito da Lionel Scaloni nella lista dei convocati. L’appuntamento è fissato per il 6 ottobre al Monumental di Buenos Aires, contro il Benin. Sarà l’occasione per salutare definitivamente i tifosi dell’Albiceleste dopo oltre vent’anni di storia. Messi, che ha guidato l’Argentina alla conquista del Mondiale 2022 in Qatar e di due Coppe America nel 2021 e 2024, chiuderà così il suo percorso internazionale.

Per lui si prospetta una serata speciale, pensata come una vera celebrazione della sua carriera con l'albiceleste. Insieme al numero 10 sono stati convocati anche Rodrigo De Paul e Giovani Lo Celso, esclusivamente per questa partita. Prima del Benin, l’Argentina affronterà Bolivia e Burkina Faso nelle altre amichevoli della finestra internazionale.

Ma tutti gli occhi saranno inevitabilmente puntati sulla partita con il Benin e sulla sua ultima apparizione con la maglia albiceleste del capitano. Per Messi sarà l’ultimo ballo con l’Argentina: un addio destinato a entrare nella storia del calcio.