circle x black
Cerca nel sito
 

Messi convocato dall'Argentina, il 6 ottobre a Buenos Aires l'ultima volta con la maglia albiceleste

Il capitano del trionfo mondiale in Qatar nel 2022 saluterà i tifosi allo stadio Monumentale contro il Benin

Lionel Messi - Ipa/Fotogramma
Lionel Messi - Ipa/Fotogramma
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
16 settembre 2026 | 12.24
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Lionel Messi torna a vestire la maglia dell’Argentina per l’ultima volta. Dopo aver annunciato il ritiro dalla Nazionale lo scorso 31 agosto, il fuoriclasse è stato inserito da Lionel Scaloni nella lista dei convocati. L’appuntamento è fissato per il 6 ottobre al Monumental di Buenos Aires, contro il Benin. Sarà l’occasione per salutare definitivamente i tifosi dell’Albiceleste dopo oltre vent’anni di storia. Messi, che ha guidato l’Argentina alla conquista del Mondiale 2022 in Qatar e di due Coppe America nel 2021 e 2024, chiuderà così il suo percorso internazionale.

Per lui si prospetta una serata speciale, pensata come una vera celebrazione della sua carriera con l'albiceleste. Insieme al numero 10 sono stati convocati anche Rodrigo De Paul e Giovani Lo Celso, esclusivamente per questa partita. Prima del Benin, l’Argentina affronterà Bolivia e Burkina Faso nelle altre amichevoli della finestra internazionale.

Ma tutti gli occhi saranno inevitabilmente puntati sulla partita con il Benin e sulla sua ultima apparizione con la maglia albiceleste del capitano. Per Messi sarà l’ultimo ballo con l’Argentina: un addio destinato a entrare nella storia del calcio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
messi lionel messi addio messi all'argentina messi convocato per l'ultima volta
Vedi anche
Soteu 2026, tutte le novità: dal Canada 'associato' all'Articolo 4 europeo - Videonews
News to go
Svolta meteo sull'Italia
Manduria, vasto incendio distrugge 22 auto e colpisce un immobile - Video
Borsa, Benetti (Gam): "Attenzione a Fed, pressioni inflazione mantengono tassi più alti" - Video
"Livatino: il giudice e i suoi assassini", il trailer della fiction Rai diretta da Michele Placido
News to go
Modello 730, manca poco alla scadenza
"Simply Italian", Sharon Stone protagonista dello spot Ita Airways - Video
Buzzetti (Sid): "Vittoria di Zverev dimostra che il diabete non ferma la vita" - Video
News to go
Bonus sociale, cosa sapere
Scuola, l'immunologo: "Salute e concentrazione? Occhio a pasti e merenda nello zaino"
Bonino, Tajani a camera ardente: "Sull'Europa avevamo obiettivi comuni" - Video
Casini diventa nonno, gli auguri di La Russa in Senato - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza