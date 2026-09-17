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Messina torna in Nba, entra nello staff di coach Snyder ad Atlanta

Il 66enne coach torna negli Stati Uniti dopo le esperienze ai Los Angeles Lakers e ai San Antonio Spurs

Ettore Messina - Ipa/Fotogramma
Ettore Messina - Ipa/Fotogramma
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17 settembre 2026 | 12.11
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Ora è ufficiale: Ettore Messina torna in Nba dopo 7 anni. Il 66enne coach siciliano entra nello staff di coach Quin Snyder agli Atlanta Hawks. A dare l'annuncio la franchigia della Georgia con un comunicato. Messina lavorerà come consulente sia per la parte tecnica, sia per la parte dirigenziale. L'ex capoallenatore dell'Olimpia Milano torna nella Association dopo le esperienze ai Los Angeles Lakers nel 2011-12 come assistente di coach Mike Brown e poi ai San Antonio Spurs tra il 2014 e il 2019 con Gregg Popovich.

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messina ettore messina snyder quin snyder atlanta hawks
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