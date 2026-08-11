circle x black
Cerca nel sito
 

Europei atletica, bronzo per Majori e coach Baldini si commuove in telecronaca

L'azzurra sale sul terzo gradino del podio nella finale dei 5000, commentata su Sky dal suo allenatore

Micol Majori - Afp
Micol Majori - Afp
11 agosto 2026 | 21.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il bronzo di Micol Majori nei 5000 metri agli Europei di atletica fa saltare dalla sedia (letteralmente) anche Stefano Baldini, campione olimpico di maratona ad Atene 2004 e oggi suo allenatore, oltre che commentatore per Sky Sport. In cabina di commento, al momento dell’arrivo dell'azzurra, Baldini non ha nascosto l’emozione per il grande traguardo della sua allieva, lasciandosi andare a una 'leggera' esultanza, sentita ma molto spontanea.

Baldini ha seguito la gara con la tensione di chi conosce bene il lavoro che c’è dietro a quel risultato. Poi, alla battuta del telecronista Franco Bragagna, ha risposto: "Significa che sono anche un buon allenatore, dai". Nella classica intervista post-gara, Majori ha ringraziato il suo coach con gli occhi lucidi: "Non vedo l'ora che finisca di lavorare, voglio abbracciarlo". Baldini ha risposto: "Sono commosso, mi ha ammutolito molto di più di quando il suo compagno Pietro Riva ha vinto l'argento a Roma. Io avevo sognato questa medaglia, oggi è stata una gara perfetta nel momento più importante. Ci hai messo tanto Micol, quest'anno in particolare".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Europei atletica bronzo 5000 metri telecronaca
Vedi anche
Etna, nuova bocca eruttiva nella Valle del Bove: le immagini
Mercati volatili, frena il petrolio e si rafforza ancora l'oro - Video
Salvini: "Report avanti senza Ranucci? Sì, serve una pausa" - Video
A Roma 88enne sventa truffa del finto carabiniere, le immagini dell'arresto - Video
Margot Sikabonyi: "Derisa per le rughe? Io ne sono fiera, raccontano la mia storia" - Video
News to go
Caldo estremo sull'Italia fino a Ferragosto
Caso Ranucci, Lavitola lascia caserma carabinieri e viene condotto in carcere - Video
Delfini a pochi metri dalla riva in Romagna tra acrobazie e giochi d'acqua - Video
Mini riforma del bollo auto, le novità
Del Vecchio trova un accordo con Sara Soldati su affidamento figlia: "E' il meglio per la bambina"
Mercati cauti nella settimana di Ferragosto, petrolio in rialzo - Video
Attentato a Ranucci, Lavitola lascia la sua abitazione accompagnato dai carabinieri - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza