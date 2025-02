Mike Tyson ha il Parkinson? Sì, anzi no. A rivelarlo in un primo momento è stato Jake Paul, protagonista proprio con l'ex pugile statunitense di un incontro da record lo scorso novembre. Durante una diretta nel podcast di Adin Ross, lo streamer si è lasciato scappare questa frase: "Mike Tyson è riuscito a curare il suo Parkinson con il veleno di rospo, gli ha permesso di tornare a combattere".

Bruh…Mike Tyson didn’t have no Parkinsons..WTF. Why the fuck is the internet so stupid for. I misspoke. Meant he used toad to heal his pain. He has spoken about it many times. Just like I do. Just like many do. https://t.co/RQkvsDFnpw