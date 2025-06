All'interno del Festival organizzato a Parma da Lega Serie A è stato sorteggiato e ufficializzato il calendario del campionato per la stagione 2025/2026. Il Milan di Massimiliano Allegri esordisce in casa a San Siro ospitando la neopromossa Cremonese, poi alla 12a e 29a giornata le due sfide contro l'Inter, infine all'ultima giornata sfida contro il Cagliari per l'allenatore rossonero ex di turno.

Non solo i sardi, per Allegri doppia sfida da ex contro la Juventus alle giornate numero 6 e 34, sfida al Napoli campione in carica alla 5a e alla 31a giornata, poi sfide ad Atalanta e Roma rispettivamente alla 9a e 36a e alla 10 e alla 22a mentre i rossoneri sfideranno la Lazio alla 13a e alla 29a giornata.

Il calendario del Milan

Il calendario: 1a: Milan-Cremonese, 2a: Lecce-Milan, 3a: Milan-Bologna, 4a: Udinese-Milan, 5a: Milan-Napoli, 6a: Juventus-Milan, 7a: Milan-Fiorentina, 8a: Milan-Pisa, 9a: Atalanta-Milan, 10a: Milan-Roma, 11a: Parma-Milan, 12a: Inter-Milan, 13a: Milan-Lazio, 14a: Torino-Milan, 15a: Milan-Sassuolo, 16a: Como-Milan, 17a: Milan-Hellas Verona, 18a: Cagliari-Milan, 19a: Milan-Genoa, 20a: Fiorentina-Milan, 21a: Milan-Lecce, 22a: Roma-Milan, 23a: Bologna-Milan, 24a: Milan-Como, 25a: Pisa-Milan, 26a: Milan-Parma, 27a: Cremonese-Milan, 28a: Milan-Inter, 29a: Lazio-Milan, 30a: Milan-Torino, 31a: Napoli-Milan, 32a: Milan-Udinese, 33a: Hellas Verona-Milan, 34a: Milan-Juventus, 35a: Sassuolo-Milan, 36a: Milan-Atalanta, 37a: Genoa-Milan, 38a: Milan-Cagliari.