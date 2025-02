Milano-Cortina: con De Silvestro (bob femminile) tutta la forza di Henkel e adesivi Loctite

Henkel sostiene Simona De Silvestro nel suo percorso di qualificazione per i Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026 nelle specialità del monobob e bob a due. L’atleta, che viene da una carriera di successo in campo automobilistico, è ambasciatrice del marchio Loctite e, proprio come gli adesivi Henkel, si è fatta conoscere per la passione, la determinazione e la voglia di innovare. Classe 1988, Simona De Silvestro ha iniziato all’età di 7 anni a correre sui kart ed è cresciuta nel motorsport fino a partecipare a competizioni internazionali di alto livello come l’IndyCar Series e la 500 miglia di Indianapolis. È stata pilota della scuderia Porsche e collaudatrice di TAG Heuer Porsche per la Formula E. Dal 2023, inseguendo il sogno di partecipare alle Olimpiadi, ha deciso di mettersi alla prova con il bob.

“Lavoriamo con Simona dai tempi della Formula E, non abbiamo avuto dubbi quando ci ha chiesto di accompagnarla nella sua nuova avventura. In lei riconosciamo alcuni degli elementi che distinguono Henkel e il marchio Loctite, come lo spirito pionieristico, il desiderio di innovare e migliorarsi costantemente, l’attenzione alle prestazioni e ai dettagli che fanno la differenza”, ha spiegato Massimiliano Casali, Country Manager Southern Europe di Henkel Adhesive Technologies. “La sua tenacia le ha permesso di affermarsi in un mondo ancora molto maschile come il motorsport e saprà fare bene anche negli sport invernali. Facciamo il tifo per lei e non vediamo l’ora di vederla sulle piste di Milano Cortina 2026”.

“Dalle auto al bob, l’obiettivo resta quello di superare i limiti, correre sempre più veloce e raggiungere traguardi sempre più ambiziosi. Sono orgogliosa di avere accanto un partner come Henkel e la forza eccezionale di LOCTITE”, ha raccontato Simona De Silvestro. “La strada verso le Olimpiadi è ancora lunga, ma ci stiamo impegnando al massimo per arrivare a rappresentare l’Italia a Milano Cortina 2026”.

In questi mesi Simona De Silvestro ha lavorato a stretto contatto con il team Henkel per aumentare l’affidabilità e la tenuta dei suoi bob grazie all’ampia gamma dei prodotti LOCTITE, e renderli più aerodinamici e leggeri bloccando, ove possibile, viti e bulloni. Gli adesivi e le soluzioni LOCTITE per il trattamento delle superfici metalliche assicurano ottime prestazioni anche in condizioni sfidanti come quelle delle gare di bob, dove le intense sollecitazioni meccaniche dovute all’alta velocità si sommano a temperature spesso estreme. Oltre a sperimentare i prodotti LOCTITE in un contesto impegnativo, nei prossimi due anni De Silvestro sarà protagonista, in veste di ambasciatrice del marchio, di una serie di eventi e iniziative che coinvolgeranno i dipendenti, i clienti e i partner Henkel.