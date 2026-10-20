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Milano Mountain Show evento di grande qualità per chi crede nel sistema montagna﻿

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Noris: "Iniziativa di grande valore, capace di valorizzare aspetti legati al mondo della montagna e degli sport invernali". Garrone: "Occasione importante per valorizzare il patrimonio sportivo, culturale e umano"

Antonio Noris e Alessandro Garrone - Uff stampa
Antonio Noris e Alessandro Garrone - Uff stampa
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20 ottobre 2026 | 18.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Si avvicina l'avvio della seconda edizione del Milano Mountain Show, in calendario dal 24 al 29 ottobre 2026 tra Piazza Città di Lombardia e l’Auditorium Testori. La manifestazione punta a mettere in dialogo industria, turismo e territori, con un calendario di appuntamenti dedicati alle infrastrutture, all’innovazione tecnologica, agli investimenti e all’evoluzione dell’offerta turistica in montagna. "Il Milano Mountain Show - ha dichiarato Antonio Noris candidato alle ultime elezioni per la presidenza della Fisi - rappresenta un’iniziativa di grande valore, capace di affrontare e valorizzare i tanti aspetti legati al mondo della montagna e degli sport invernali. Un’occasione importante per fare sistema, mettere in relazione realtà diverse e promuovere iniziative condivise. Si tratta di un progetto che coinvolge da vicino tutto il movimento: è significativo vedere come tante persone legate alla Fisi, dagli ex atleti ai presidenti degli sci club, abbiano scelto di contribuire personalmente, dando vita a iniziative importanti proprio nei giorni dell'evento, come la presentazione delle squadre regionali delle Alpi Centrali. Non dobbiamo dimenticare, infine, il ruolo fondamentale degli sci club: sono loro il primo punto di contatto tra i bambini e la neve, le realtà che li accompagnano nella crescita, non soltanto sportiva, attraverso un percorso fatto di passione, impegno e valori condivisi".

Per Alessandro Garrone, Presidente dello Sci Club Sestriere. "Il Milano Mountain Show rappresenta un’iniziativa di grande valore, che va ben oltre il significato simbolico dell’evento. È un’occasione importante per valorizzare il patrimonio sportivo, culturale e umano della montagna e, soprattutto, per costruire un’eredità concreta e duratura per le future generazioni. Desidero ringraziare il Sottosegretario di Regione Lombardia con delega Sport e Giovani Federica Picchi e gli organizzatori Fandango Club Creators, PWC e Pernice per aver dato vita a un progetto capace di guardare al futuro, promuovendo la cultura della montagna e contribuendo a rafforzare il legame tra il territorio, lo sport e le persone che lo vivono".

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