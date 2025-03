Il Mondiale per club mette in palio un montepremi da favola per le 32 squadre che parteciperanno al torneo. I club, tra cui le due italiane Inter e Juve, si divideranno un miliardo. La Fifa lo ha annunciato in un comunicato, spiegando che i vincitori arriveranno a guadagnare fino a 125 milioni di dollari, circa 115 milioni di euro.

Mondiale per club, i premi

La Fifa ha precisato che 525 milioni saranno distribuiti in base a criteri di partecipazione, mentre i restanti 475 milioni dipenderanno dai risultati. Ecco come funzionerà la suddivisione del montepremi in base ai risultati sportivi:

- vittoria nella fase a gironi: 2 milioni di dollari

- pareggio nella fase a gironi: 1 milione di dollari

- qualificazione agli ottavi: 7.5 milioni di dollari

- qualificazione ai quarti: 13.125 milioni di dollari

- qualificazione in semifinale: 21 milioni di dollari

- finalista: 30 milioni di dollari

- vincitrice: 40 milioni di dollari

Per quanto riguarda la partecipazione, ecco invece le cifre che porteranno a casa le squadre dei vari continenti:

- club Europa: tra 12,81 e 38,19 milioni di dollari in base a un ranking su criteri sportivi e commerciali

- club sud America: 15,2 milioni di dollari

- club nord, centro America e Caraibi: 9,5 milioni di dollari

- club Asia 9,5 milioni di dollari

- club Africa: 9,5 milioni di dollari

- club Oceania: 3,6 milioni di dollari

Il nuovo Mondiale per club si giocherà dal 15 giugno al 13 luglio 2025 negli Stati Uniti. Sono stati definiti mesi fa anche i 12 stadi degli incontri, con finale al MetLife Stadium di New York. Tra gli impianti, c'è anche il celebre Rose Bowl di Pasadena, che ospitò la finale dei Mondiali del 1994 tra Italia e Brasile.