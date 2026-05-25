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Spagna, i convocati per il Mondiale annunciati da... Re Felipe VI

Il ct De la Fuente ha diramato la lista per la prossima rassegna iridata. Nessun giocatore del Real Madrid presente

Re Felipe VI - Ipa/Fotogramma
Re Felipe VI - Ipa/Fotogramma
25 maggio 2026 | 14.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Re di Spagna annuncia i convocati per i Mondiali 2026. Oggi, lunedì 25 maggio, il ct De la Fuente ha diramato la lista dei giocatori che prenderanno parte alla prossima rassegna iridata, in programma a partire dal prossimo 11 giugno in Stati Uniti, Messico e Canada. E per farlo la Federazione spagnola si è affidata a uno 'speaker' d'eccezione: Re Felipe VI.

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"Questa è la lista di un intero Paese. Questa è la lista della Spagna", ha detto il sovrano in un video pubblicato sui profili social delle Furie Rosse, " quando gioca la Nazionale, giochiamo tutti". Ecco la lista dei convocati, in cui non figura nemmeno un giocatore del Real Madrid:

Portieri: Unai Simon (Atletico Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan Garcìa (Barcellona).

Difensori: Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayern Leverkusen), Pau Cubarsì (Barcellona), Aymeric Laporte (Atletico Bilbao), Marc Pubill (Atletico Madrid), Eric Garcìa (Barcellona), Marcos Lorente (Atletico Madrid), Pedro Porro (Totthenham).

Centrocampisti: Pedri (Barcellona), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain), Martin Zubimendi (Arsenal), Gavi (Barcellona), Rodri (Manchester City), Alex Baena (Atletico Madrid), Mikel Merino (Arsenal).

Attaccanti: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Dani Olmo (Barcellona), Nico Williams (Atletico Bilbao), Yeremy Pino (Crystal Palace), Ferran Torres (Barcellona), Borja Iglesias (Celta Vigo), Victor Munoz (Osasuna), Lamine Yamal (Barcellona).

Riproduzione riservata
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spagna mondiali convocati spagna
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