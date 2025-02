Tripletta della Svizzera nella combinata a squadre maschile ai Mondiali di sci alpino di Saalbach. A vincere sono Franjo Von Allmen (già oro in discesa libera) e Loic Meillard con il tempo di 2'42"38, davanti ad Alexis Monney e Tanguy Nef (2'42"65) e a Stefan Rogentin e Marc Rochat (2'42"81). Sesto e settimo posto per le coppie azzurre Florian Schieder e Tobias Kastlunger (2'43"31) e Mattia Casse e Stefano Gross (2'43"45). Delusione per Dominik Paris e Alex Vinatzer con il secondo che esce a circa metà gara nella prova di slalom quando era in gioco per la medaglia.

Vinatzer: "Mi dispiace per Paris"

“Mi dispiace per Domme che ha fatto un grande lavoro, ma l’ho buttata via. In una tracciatura così ho fatto fatica a prendere il ritmo e non mi sono mai sentito a mio agio. Ho provato a recuperare nel tratto più filante, ma è arrivata l’inforcata”. Sono le parole di Alex Vinatzer, che ha commentato così la sua prestazione nella gara di combinata a squadre maschile ai Mondiali di Saalbach.