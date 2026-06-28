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Mondiali, tabellone 'pro Messi'? I social protestano: "Argentina favorita verso la finale"

Inizia oggi la fase a eliminazione diretta della Coppa del Mondo

Messi - IPA
Messi - IPA
28 giugno 2026 | 15.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Archiviata la fase a gironi dei Mondiali 2026, è tempo di sedicesimi di finale. Il tabellone dei prossimi scontri diretti è completo e oggi, domenica 28 giugno, inizia la fase a eliminazione diretta della Coppa del Mondo con la prima partita tra Sudafrica e Canada. Tuttavia, sui social, non è passato inosservato il... 'fattore Messi'. Tanti utenti, in particolare su X, hanno notato un tabellone dei prossimi confronti palesemente sbilanciato in favore dell'Argentina, che dovrebbe avere la strada in discesa - almeno sulla carta - fino alla semifinale. "L'Argentina è stata favorita da Infantino" scrive un utente, provocando e facendo notare come l'Albiceleste, a cominciare dalla partita del 4 luglio contro Capo Verde, abbia sfide molto impegnative rispetto alle avversarie. Sintetizzando, la prima avversaria davvero ostica (almeno sulla carta) per la squadra di Scaloni potrebbe arrivare solo in semifinale. E sarebbe una tra Inghilterra e Brasile.

Messi, scoppia il 'caso Argentina' ai Mondiali

Il discorso del tabellone si unisce a una serie di polemiche su Messi e l'Argentina. A cominciare dall'esordio contro l'Algeria, firmato da una tripletta storica di Messi. Quel giorno, il fuoriclasse argentino era stato però anche protagonista di un brutto intervento su Aissa Mandi, colpendolo al polpaccio. L'arbitro non aveva tirato fuori nemmeno il cartellino giallo e dopo la gara molti tifosi avevano sottolineato come almeno l'ammonizione fosse inevitabile, mentre altri addirittura avevano parlato di espulsione.

Un'altra polemica riguarda invece la seconda partita, vinta dai campioni del mondo in carica contro l'Austria grazie a un gol di Messi 'viziato' da un fallo di Mac Allister a centrocampo, poco prima del gol del vantaggio. Le ultime critiche all'Argentina sono invece relative all'ultima partita contro la Giordania, portata a casa dall'Albiceleste con un 3-1. Polemiche, stavolta, sul gol su punizione di Messi: secondo alcuni, una conclusione (valsa tra l'altro il record di reti in Coppa del Mondo per la Pulce) non proprio irresistibile per il portiere Abulaila. Insomma, episodi che messi insieme a un tabellone giudicato sbilanciato hanno scatenato le proteste di molti utenti sui social.

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