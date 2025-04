Jorge Bolano, ex centrocampista, è morto a 47 anni per un infarto a Cucutà, in Colombia, mentre partecipava al compleanno di un parente. Nato il 28 aprile 1977 a Santa Marta in Colombia, il nazionale colombiano - 36 presenze e una rete con la maglia dei Cafeteros, argento nella Gold Cup a Usa 2000 e una presenza al Mondiale 1998 - ha giocato dieci anni in Italia, da quando il Parma ingaggiò nel 1999, fino al Modena, con cui ha giocato 53 partite in Serie B tra il 2007 e il 2009.

Bolano ha giocato anche per Lecce e Sampdoria ma la sua carriera è legata a Parma e Junior de Barranquilla. Con i Crociati ha vinto Supercoppa italiana e Coppa Italia, registrando 128 presenze e 0 reti. Con la squadra colombiana ha vinto i titoli nel 1993 e 1995, giocandoci 6 anni e collezionando 161 presenze, con 10 reti.