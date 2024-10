Jorge Martin su Ducati Pramac si aggiudica la Sprint del MotoGp d'Australia. Alle sue spalle Marc Marquez sulla Ducati Gresini, a seguire Enea Bastianini sulla Ducati ufficiale. Ai piedi del podio il campione del mondo Francesco Bagnaia, e a chiudere lo strapotere Ducati Franco Morbidelli su Pramac, che prende il posto dell'altra Ducati ma VR46 in mano a Fabio Di Giannantonio, penalizzato e retrocesso al settimo posto.

"Non era facile oggi, c’era tantissimo vento e non era costante, arrivava e andava via. All’inizio ho fatto fatica a fare il vuoto, Bezzecchi andava forte. Poi dopo tre giri ho preso il mio passo e sono riuscito ad andare in fuga", le parole a Sky Sport di Jorge Martin, dopo la netta vittoria in gara Sprint. "Domani sarà una gara diversa, ma intanto sono contento per oggi, perché è andato tutto in maniera fantastica".

"Già questa mattina quando abbiamo iniziato a girare col vento abbiamo dovuto fare qualche modifica e facevo abbastanza fatica perché ieri siamo andati a fare una cosa che oggi sembrava peggio, mentre ieri mi aiutava molto, quindi siamo dovuti andare nella direzione opposta. In qualifica ho faticato, non mi trovavo bene, sentivo molto effetto vela con la moto quindi non riuscivo a chiudere le linee sul veloce quindi mi sono trovato un po' più in difficoltà, tant'è che ho provato a un certo punto ad andare a prendere Jorge ma secondo me stava giocando con noi, era nettamente più veloce", il commento ai microfoni di Sky Sport di Pecco Bagnaia.

"Sapevamo che sarebbe stata tosta perché eravamo un po' in difficoltà e questa pista soprattutto va bene per Jorge, si trova molto bene ma abbiamo tempo domani, abbiamo già visto su che strada andare probabilmente domani mattina se sarà asciutto riusciremo a provare bene, è uno step che secondo me meriterà abbastanza"