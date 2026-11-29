A Valencia si corre l'ultima gara della stagione. Oggi, domenica 29 novembre, la MotoGp scende in pista per il gran finale sul circuito 'Ricardo Tormo'. La gara di oggi sarà anche l'ultima della carriera di Marc Marquez che una settimana fa ha conquistato il suo decimo titolo mondiale a Portimao. Marco Bezzecchi scatterà dalla pole position, proprio davanti a Marquez. A completare la prima fila Raul Fernandez. Forfait dell'ultima ora da parte di Alex Marquez. Il fratello del campione del mondo non partirà per una forte forma influenzale. Bezzecchi e Jorge Martin si giocheranno il secondo posto nella classifica del mondiale con l'italiano che ha un punto in più.