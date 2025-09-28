circle x black
Cerca nel sito
 

MotoGp, ordine d'arrivo del Gp Giappone e classifica del Mondiale

Bagnaia trionfa a Motegi, Marquez festeggia il suo nono titolo

Marc Marquez - Afp
Marc Marquez - Afp
28 settembre 2025 | 08.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Marc Marquez è campione del mondo di MotoGp 2025. Il pilota spagnolo della Ducati ha festeggiato oggi, domenica 28 settembre, il nono titolo della sua carriera grazie al secondo posto conquistato nel Gran Premio del Giappone, vinto dall'altra Ducati di Pecco Bagnaia. Terzo Joan Mir, seguito dai piloti italiani Marco Bezzecchi e Fabio Morbidelli. Ecco ordine d'arrivo a Motegi e la classifica del Mondiale aggiornata.

Gp Giappone, ordine d'arrivo

1. Bagnaia (Ducati)

2. M. Marquez (Ducati)

3. Mir (Honda)

4. Bezzecchi (Aprilia)

5. Morbidelli (VR46)

6. A. Marquez (Ducati Gresini)

7. Fernandez (Yamaha)

8. Quartararo (Yamaha)

9. Zarco (Honda)

10. Aldeguer (Ducati Gresini)

11. Bastianini (KTM)

12. Binder (KTM)

13. Di Giannantonio (VR46)

14. Oliveira (Yamaha)

15. Chantra (Honda)

16. Vinales (KTM)

17. Acosta (KTM)

18. Rins (Yamaha)

MotoGp, classifica Mondiale Piloti

1. M. Marquez (Ducati) 541

2. A. Marquez (Ducati Gresini) 340

3. Bagnaia (Ducati) 274

4. Bezzecchi (Aprilia) 242

5. Morbidelli (VR46) 196

6. Acosta (KTM) 195

7. Di Giannantonio (VR46) 182

8. Quartararo (Yamaha) 149

9. Aldeguer (Ducati Gresini) 147

10. Zarco (Honda) 124

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
motogp motogp oggi motogp classifica mondiale motogp ordine arrivo gp giappone marquez bagnaia
Vedi anche
La Fenice, pubblico lancia volantini in platea: protesta contro nomina Venezi - Video
Piazza della Scala 'divisa' tra moda e Pro Pal - Video
News to go
Global Math Summit 2025, Sardegna al centro del pensiero matematico mondiale
Tajani canta e balla sulle note di Battisti alla festa di Forza Italia - Video
Netanyahu all'Onu, scatta la protesta: aula si svuota - Video
Chiara Ferragni, il ritorno alla Milano Fashion Week dopo il 'Pandoro Gate' - Video
Barachini: "Impegno concreto per sostenere costi inviati di guerra" - Video
Proteste a Montecitorio, sei attivisti entrano in piazza per Gaza - Video
News to go
Influenza 2025-2026, attesi 16 milioni di casi
Troupe di ‘Porta a Porta’ aggredita a Padova - Video
Emporio Armani, l’applauso delle modelle in passerella - Video
Barbara d'Urso nel cast di Ballando: "Mediaset? Del passato non parlo, un giorno le vere motivazioni usciranno" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza