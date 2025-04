Lorenzo Musetti batte Matteo Berrettini e vola ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Oggi, giovedì 10 aprile, il tennista toscano ha superato il romano nello speciale derby azzurro andato in scena sulla terra rossa in due set con il punteggio di 6-3, 6-3. Musetti ha sfoggiato fin da subito un gran livello di tennis, con Berrettini che non è mai riuscito a trovare contromisure e ha sofferto i continui cambi di ritmo dell'avversario, sempre lucido in risposta per disinnescare il letale servizio di Matteo.

Il match è sembrato indirizzato fin dal primo set, con Musetti volato subito sul 4-1 e che ha chiuso con un netto 6-3. Il copione non è cambiato nel secondo parziale, concluso con un altro 6-3 a favore del toscano, con Berrettini che ha accusato anche qualche problema fisico, chiamando un medical time out, sul finale di partita. Ora Lorenzo affronterà, nei quarti di finale, il vincente della sfida tra il portoghese Nuno Borges e il greco Stefanos Tsitsipas. Avanti anche Carlos Alcaraz, che ha battuto in due set il tedesco Daniel Altmaier con il punteggio di 6-3, 6-1 e ora affronterà il francese Arthur Fils.