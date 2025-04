Lorenzo Musetti scende in campo a Madrid. Il tennista azzurro affronterà oggi, mercoledì 30 aprile, Alex De Minaur negli ottavi di finale del Masters 1000 in quella che è, di fatto, una rivincita della semifinale di Montecarlo, quando Musetti si impose in rimonta trionfando in tre set. Il toscano, numero 11 del mondo, arriva all'appuntamanto dopo aver battuto il greco Stefanos Tsitsipas al terzo turno e l'argentino Tomas Etcheverry in quello precedente, mentre l'australiano ha superato l'azzurro Lorenzo Sonego all'esordio e il canadese Denis Shapovalov.

Musetti-De Minaur, orario e precedenti

La sfida tra Musetti e De Minaur è in programma oggi, mercoledì 30 aprile, alle ore 11. I due si sono affrontati in tre precedenti, con Musetti che è avanti grazie a un parziale di 2-1: il primo confronto è stato vinto dall'australiano, che nel 2022 ha trionfato agli Australian Open in quattro set, mentre l'azzurro lo ha battuto nel 2024 al Queen's in tre set e, come detto, all'ultima edizione del Masters 1000 di Montecarlo.

Musetti-De Minaur, dove vederla in tv

Musetti-De Minaur, così come tutto il Masters 1000 di Madrid, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il torneo sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.