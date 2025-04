Il toscano ha superato l'argentino Tomas Martin Etcheverry nel secondo turno del Masters 1000 spagnolo. Out l'altro azzurro

Lorenzo Musetti avanza al terzo turno del torneo Atp Masters 1000 di Madrid. L'azzurro, numero 11 del mondo e 10 del seeding, supera l'argentino Tomas Martin Etcheverry, numero 51 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-3), 6-2 in un'ora e 48 minuti.

Sonego eliminato

Lorenzo Sonego esce invece di scena al secondo turno del torneo Atp Masters 1000 di Madrid. L'azzurro, numero 43 del mondo, cede all'australiano Alex De Minaur, numero 7 del ranking Atp e 6 del seeding, con il punteggio di 6-2, 6-3 in un'ora e 16 minuti.

Ok Errani-Paolini

Esordio vincente per Sara Errani e Jasmine Paolini al Madrid Open Wta 1000 sulla terra rossa della Caja Magica della capitale spagnola. Le azzurre, seconde favorite del seeding, hanno battuto all’esordio per 6-4 6-7(3) 10-6, in un’ora e 49 minuti di partita, la taiwanese Chan Hao-Ching e la messicana Giuliana Olmos, al loro primo torneo della nuova stagione tennistica.