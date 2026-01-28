Holger Rune difende Lorenzo Musetti. Oggi, mercoledì 28 gennaio, il tennista azzurro è stato costretto al ritiro al terzo set dei quarti di finale degli Australian Open 2026 contro Novak Djokovic, dopo aver vinto i primi due, a causa di un infortunio, rinunciando alla possibilità di regalarsi la semifinale dello Slam di Melbourne, dove avrebbe incontrato Jannik Sinner.

Sul web il ritiro di Musetti sta facendo discutere. Qualcuno infatti rimprovera all'azzurro di aver rinunciato troppo facilmente alla partita, continuando che avrebbe dovuto lottare di più e resistere all'infortunio. Una versione che trascende la realtà e che ha scatenato anche Holger Rune, tennista danese alla prese con il recupero dalla rottura del tendine d'Achille accusata lo scorso ottobre.

Look what happened to me when I pushed through a grade 1 tear in the leg….cost me longer time away from tennis than ever before. Yes we want to fight at any cost and with pain, but I perfectly understand Musetti chose to listen to his body — Holger Rune (@holgerrune2003) January 28, 2026

"Guarda cosa mi è successo quando ho dovuto superare uno strappo di primo grado alla gamba", ha scritto Rune su X, rispondendo proprio a un post che criticava Musetti, giudicato "non un combattente", "mi è costato più tempo lontano dal tennis che mai. Sì, vogliamo combattere a qualsiasi costo e con dolore, ma capisco perfettamente che Musetti abbia scelto di ascoltare il suo corpo".