Lorenzo Musetti, Frances Tiafoe e il gesto di sfottò dell'americano. L'azzurro affronta lo statunitense nei quarti di finale del Roland Garros 2025. L'ultimo confronto diretto, andato in scena un anno fa nei 16esimi del Masters 1000 di Cincinnati, è stato vinto da Tiafoe. L'americano si è imposto per 6-3, 6-2 e dopo la rituale stretta di mano a rete si è concesso un gesto che non è passato inosservato. Come i giocatori Nba, Tiafoe ha 'certificato' la sua superiorità nei confronti di Musetti con il 'too small', il gesto che allude alla taglia ridotta dell'avversario. La pratica è comune nel basket a stelle e strisce, l'esultanza arriva dopo un canestro segnato contro un avversario considerato non idoneo alla marcatura. Nel tennis, invece, non si era mai visto...