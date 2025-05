Lorenzo Musetti scende in campo agli Internazionali d'Italia 2025. Il tennista azzurro affronta oggi, venerdì 9 maggio, il finlandese Otto Virtanen, numero 130 del mondo. Il toscano, che ha conquistato per la prima volta in carriera la top ten del ranking raggiungendo la nona posizione, si gioca quindi il secondo turno al Masters 1000 di Roma sul Centrale del Foro Italico.

Musetti-Virtanen, orario e precedenti

Il match tra Musetti e Virtanen è in programma oggi, venerdì 9 maggio, non prima delle ore 14.30, con la partita che seguirà quella tra Carlos Alcaraz e Dusan Lajovic. I due non si sono mai affrontati in carriera, con quello degli Internazionali che sarà dunque il loro primo incontro.

Musetti-Virtanen, dove vederla in tv

Musetti-Virtanen, così come tutti i match degli Internazionali d'Italia 2025, saranno trasmessi in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport.La partita si potrà seguire anche in streming sull'app SkyGo, su NOW e, se trasmesso in chiaro, su RaiPlay.