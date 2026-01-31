circle x black
Cerca nel sito
 

Australian Open, Nadal ospite d'onore della finale: "Tiferò Alcaraz"

L'ex tennista spagnolo sarà presente per assistere all'ultimo atto dello Slam di Melbourne

Rafa Nadal - Ipa/Fotogramma
Rafa Nadal - Ipa/Fotogramma
31 gennaio 2026 | 11.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Rafa Nadal sarà uno degli ospiti d'onore della finale degli Australian Open 2026. Domenica 1 febbraio l'ex tennista spagnolo assisterà alla sfida della Rod Laver Arena, in cui Carlos Alcaraz affronterà Novak Djokovic, che ha eliminato Jannik Sinner in semifinale, nell'ultimo atto dello Slam di Melbourne. Ma chi tiferà Nadal?

Nessun dubbio per Rafa, vincitore per due volte in carriera degli Australian Open: "Se dovessi fare il tifo per qualcuno in finale, sceglierei Carlos", ha detto ai media spagnolo, confidando così la sua preferenza per Alcaraz, "ho un buon rapporto con lui, abbiamo condiviso le Olimpiadi, abbiamo condiviso la nazionale spagnola... ma se vince Novak, sarò felice anche per lui perché, in un certo senso, quello che sta facendo è spettacolare".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
nadal nadal australian open nadal alcaraz nadal djokovic finale australian open
Vedi anche
News to go
A Roma arriva il badante di condominio, via libera alla proposta
Salvini: "Togliere i soldi del ponte per gli alluvionati? Assolutamente no" - Video
News to go
Decreto Milleproroghe 2026, riammessi alcuni emendamenti
Maltempo in Sicilia, la situazione a 10 giorni dal ciclone Harry - Videoselfie dalla nostra inviata
Maturità 2026, il ministro Valditara parla delle novità - Video
Bella Ciao e sala stampa occupata, la protesta dell'opposizione contro il convegno sulla remigrazione alla Camera - Video
Roma, non tentato suicidio ma tentata fuga ripresa in diretta Rai - Video
News to go
Dirigenti pubblici senza concorso, ok della Camera
News to go
Università, Italia quarto Paese europeo con 65 atenei
News to go
Bonus mamme 2026: importo, requisiti e scadenze
Bridgerton, al via la quarta stagione: la video intervista al cast
News to go
Ecco i 'giorni della merla', i più freddi dell'anno


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza