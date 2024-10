Rafa Nadal ha annunciato il suo ritiro dal tennis professionistico. Il campione spagnolo lo ha annunciato in un video pubblicato sui propri profili social sottolineando che "era il momento di fermarsi".

"Ciao a tutti, sono qui per dirvi che mi ritiro dal tennis professionale", queste le parole con cui inizia il video con cui Nadal ha annunciato il ritiro dall'attività agonistica. "La verità è che sono stati anni difficili, specialmente gli ultimi due. Penso di non essere in grado di giocare senza limitazioni. Ovviamente è una decisione difficile, è servito tempo per prenderla, ma nella vita tutto ha un inizio e una fine e penso che sia il momento giusto per chiudere la mia carriera. È stata una carriera lunga e piena di successi, più di quanto immaginassi".

"Mi sento super fortunato per tutte le cose che ho potuto vivere. Voglio ringraziare l'intero settore del tennis, tutte le persone che compongono questo sport e coloro che sono stati miei compagni di squadra per così tanti anni, soprattutto i miei grandi rivali. Ho passato molte ore con loro e ho vissuto momenti che ricorderò per il resto della mia vita", ha proseguito Nadal mentre si alternano le immagini dei suoi grandi duelli con Roger Federer e Novak Djokovic.

E ancora: "Sono molto felice che il mio ultimo torneo sarà la fase finale della Coppa Davis nel mio Paese. Penso che chiuda il cerchio dato che una delle mie prime grandi gioie come tennista professionista è stata la finale di Siviglia nel 2004", ha detto sulla Final 8 di Coppa Davis, in programma dal 19 al 24 novembre che sarà il suo torneo finale. Il campione mallorchino sul post ha anche ringraziato i tifosi e non solo: "Grazie mille a tutti", ha scritto in tutte le lingue.