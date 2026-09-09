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Champions League, oggi Napoli-Arsenal: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Gli azzurri sfidano i Gunners nella prima giornata della massima competizione europea

Rasmus Hojlund - Ipa/Fotogramma
Rasmus Hojlund - Ipa/Fotogramma
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09 settembre 2026 | 11.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Napoli fa il suo esordio in Champions League. Oggi, mercoledì 9 settembre, gli azzurri sfidano l'Arsenal - in diretta tv e streaming - al Maradona nella prima giornata della massima competizione europea. La squadra di Allegri è reduce dalla sconfitta per 3-2 contro l'Inter a San Siro nell'ultimo turno di Serie A, mentre quella di Arteta ha vinto il derby contro il Chelsea in Premier League.

Napoli-Arsenal, orario e probabili formazioni

La sfida tra Napoli e Arsenal è in programma oggi, mercoledì 9 settembre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Neres, Hojlund, A. Santos. All. Allegri.

Arsenal (4-3-3): Raya; J. Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, B. Guimarães, Rice; Saka, Havertz, Tzolis. All. Arteta.

Napoli-Arsenal, dove vederla in tv

Napoli-Arsenal sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Prime Video, visibili tramite smart tv. La partita si potrà seguire anche in streaming sulla piattaforma web e sull'app di Prime Video.

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